Australian Open, prima vittoria in uno Slam per Maestrelli. Fuori Arnaldi contro Rublev, ok Medvedev e De Minaur

MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Francesco Maestrelli, numero 141 Atp, vola al secondo turno dell’Australian Open 2026. Il toscano, all’esordio nel tabellone principale di uno Slam, la spunta al quinto set sul francese Terence Atmane (n.64 Atp), con il punteggio di 6-4 3-6 6-7(4) 6-1 6-1, al termine di un match durato 3 ore e 28 minuti. Dopo le vittorie nelle qualificazioni contro Giustino, Seyboth Wild e Lajovic, per Maestrelli arriva anche il successo in un main draw, il primo in carriera in un Major. L’azzurro attende al secondo turno il vincente della sfida tra Novak Djokovic e Pedro Martinez.

Finisce invece al primo turno l’esperienza di Matteo Arnaldi. Il ligure, numero 65 del mondo, è stato nettamente battuto all’esordio per 6-4 6-2 6-3 da Andrey Rublev, numero 15 Atp e 13esima testa di serie.

Successo più faticoso del previsto all’esordio per Daniil Medvedev, a cui servono tre ore per piegare la resistenza dell’ottimo Jesper de Jong: 7-5 6-2 7-6(2) lo score in favore del russo, che al secondo turno incontrerà il francese Quentin Halys (eliminato Tabilo). I crampi fermano Felix Auger-Aliassime. Il canadese, numero 7 del tabellone, condizionato da un problema al bicipite femorale, abbandona Melbourne nel corso della sfida con Nuno Borges, con il portoghese avanti 3-6 6-4 6-4. Non sbagliano Tommy Paul (6-4 6-3 6-3 su Kovacevic), Alex de Minaur (6-2 6-2 6-3 contro McDonald) e Alejandro Davidovic Fokina (6-2 6-3 6-3 a Misolic). Learner Tien la spunta al quinto set nel derby con Marcos Giron: 7-6(2) 4-6 3-6 7-6(3) 6-2, in tre ore e 43 minuti di gioco, il punteggio in favore del numero 29 Atp. Al secondo turno anche Hamad Medjedovic, Alexander Shevchenko e Fabian Marozsan, che eliminano rispettivamente Mariano Navone, Elias Ymer e Arthur Rinderknech.

Buona la prima per Coco Gauff, che liquida in due set (6-2 6-3) l’uzbeka Kamilla Rakhimova in un’ora e 40 minuti di gioco. La numero 3 Wta al secondo turno se la vedrà con la serba Olga Danilovic. Non sbaglia Amanda Anisimova, finalista negli ultimi due Slam e numero 4 del seeding, che batte in un’ora (6-3 6-2) la svizzera Simona Waltert. Esordio positivo anche per Jessica Pegula, testa di serie numero 6, avanti con un netto 6-2 6-1 su Anastasia Zakharova.

L’unica statunitense a bucare la prima è Emma Navarro. La 15esima forza del seeding va ko in rimonta con Magda Linette con il punteggio di 3-6 6-3 6-3. Primo turno positivo per la Repubblica Ceca, grazie alle vittorie di Karolina Muchova, numero 19 Wta, su Jacqueline Cristian per 6-3 7-6(6), e Linda Noskova, numero 13 del mondo, su Darja Semenistaja (6-3 6-0). Ottima prova della polacca Magdalena Frech, che rifila un doppio 6-1 alla slovena Veronika Erjavec e sarà l’avversaria di Jasmine Paolini al secondo turno. Fuori dai giochi la filippina Alexandera Eala, eliminata dalla statunitense Alycia Parks (0-6 6-3 6-2), e la campionessa dell’edizione 2020 Sofia Kenin, out per mano della connazionale Peyton Stearns (6-3 6-2).2

Inizia col piede giusto il cammino di Iga Swiatek. La 24enne polacca, seconda testa di serie e che a Melbourne ha raggiunto per due volte la semifinale (2022 e 2025), ha battuto all’esordio la qualificata cinese Yue Yuan per 7-6(5) 6-3. Avanti anche Mirra Andreeva, ottava forza del seeding, che supera in rimonta Donna Vekic per 4-6 6-3 6-0.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).