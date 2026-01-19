I Lakers battono Toronto con un super Ayton, a Houston Durant supera Nowitzki

ROMA (ITALPRESS) – La miglior prestazione difensiva della stagione per dimenticare le cinque sconfitte nelle ultime sei apparizioni. I Los Angeles Lakers battono 110-93 i Toronto Raptors affidandosi ai soliti Luka Doncic (25 punti e 7 assist) e LeBron James (24 punti e 7 assist), ma anche ad un Deandre Ayton capace di chiudere con 25 punti, 13 rimbalzi, nessuna palla persa e un 10/10 perfetto al tiro. Statistiche che gli consentono di diventare il primo giocatore nella storia della franchigia a segnare 25 o più punti con il 100% al tiro e con zero palle perse dal 1977. I Raptors provano a replicare con Scottie Barnes (22 punti e 9 rimbalzi), ma non basta per tenere il passo dei Lakers che si riavvicina al quarto posto ad Ovest attualmente occupato da Minnesota.

Lo stesso fanno gli Houston Rockets che battono 119-110 i New Orleans Pelicans in una serata in cui il risultato passa in secondo piano dietro il sorpasso di Kevin Durant a Dirk Nowitzki al sesto posto nella classifica marcatori all time: servivano 17 punti e il 37enne ne ha messi 18. “Dirk è una leggenda che ho sempre ammirato ed essere lì con lui è semplicemente pazzesco – le sue parole -. Come è pazzesco essere sotto Michael Jordan”, che è quinto a 32.292 contro i 31.562 di Durant.

A prendersi la scena anche un ottimo Jabari Smith Jr., autore di 32 punti e 8 rimbalzi, mentre ai Pelicans non bastano i 21 punti di Trey Murphy e i 20 di Zion Williamson. Si confermano macchina da trasferta gli Charlotte Hornets, che dopo aver battuto a domicilio Thunder, Jazz e Lakers, passano agevolmente anche in casa dei Denver Nuggets col punteggio netto di 87-110. Successo esterno anche per i Portland Trail Blazers contro i Sacramento Kings (110-117). Sorridono infine Bulls e Memphis. Chicago batte i Brooklyn Nets (124-102) con sette giocatori in doppia cifra e Coby White (24) top scorer. A Londra i Grizzlies rifilano un 126-109 agli Orlando Magic. Dopo sei partite, torna Ja Morant. Ventiquattro punti, tredici assist e promessa di fedeltà a Memphis: “Chi mi conosce sa che sono una persona molto leale”, le parole a fine match per spegnere i rumors su possibili trade nel prossimo futuro.

