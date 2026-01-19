Miart 2026, Foresti: Fiera Milano mette al centro la cultura

Milano, 19 gen. (askanews) – “Miart è un progetto culturale capace di generare valore per il territorio, per il Paese, e noi siamo uno strumento di politica industriale quindi mettiamo con miart al centro della cultura, perché la cultura contamina, cultura genera nuove opportunità, genera nuove capacità di pensiero e soprattutto indirizza anche nuovi mercati”. Lo ha detto ad askanews Roberto Foresti, vice direttore generale di Fiera Milano, presentando l’edizione 2026 di miart.”Tenete presente che la cultura, il sistema culturale rappresenta per l’Italia circa 112 miliardi di euro con un’occupazione di un milione e mezzo di persone. Fiera Milano è al centro per sostenere questo settore ,ma soprattutto è al centro come perno culturale per la nostra azienda. Questo è miart”.