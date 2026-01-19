Tennis, Maestrelli avanza agli Australian Open

1 minuto per la lettura
Roma, 19 gen. (askanews) – Francesco Maestrelli da favola agli Australian Open. All’esordio in uno Slam dopo aver superato le qualificazioni, il 23enne pisano ha staccato il pass per il secondo turno grazie alla vittoria in cinque set sul francese Terence Atmane: 6-4, 3-6, 6-7, 6-1, 6-1 il punteggio finale. Maestrelli, in lacrime alla fine del match, che si regala il secondo turno e vede all’orizzonte la sfida con Novak Djokovic (impegnato più tardi sulla Rod Laver Arena con Martinez).
COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA