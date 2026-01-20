A Catanzaro allerta rossa per il maltempo, evacuazioni e CCS attivo

CATANZARO (ITALPRESS) – Prosegue senza sosta il monitoraggio dell’ondata di maltempo che sta interessando anche la provincia di Catanzaro. Nella mattinata di oggi, alle ore 11.00, si è tenuta una nuova riunione in videoconferenza tra il Dipartimento nazionale della Protezione civile, quello regionale e tutti i Prefetti della Calabria, per un aggiornamento sull’evoluzione del quadro meteorologico e sugli effetti al suolo già registrati. Successivamente, alle ore 12.30, il Prefetto di Catanzaro Castrese De Rosa ha convocato il Centro coordinamento soccorsi (C.C.S.), collegando in videoconferenza tutti i Sindaci del territorio provinciale, per fare il punto della situazione alla luce dello scenario previsionale che indica un sensibile incremento delle precipitazioni e delle raffiche di vento nelle prossime 12 ore.

In base all’”avviso di allertamento unificato” diramato da Arpacal, lo scenario di rischio resta classificato come allerta rossa per l’intera giornata odierna e per quella di domani, rendendo necessario mantenere elevati i livelli di attenzione e di presidio sul territorio. Per quanto riguarda gli interventi già effettuati, sono circa 70 quelli portati a termine dai Vigili del fuoco, prevalentemente per la rimozione di alberi caduti e di ostacoli presenti sulle carreggiate. Interventi di modesta entità sono stati eseguiti anche da Anas e dalla Provincia sulle arterie stradali di competenza, dove al momento la percorribilità risulta regolare.

Sorical ha inoltre comunicato il completamento dei lavori di ripristino di una condotta adduttrice, che aveva causato un’interruzione dell’erogazione idrica nei quartieri “Sala” e in via “De Filippis” del capoluogo. Nella notte sono state completate evacuazioni preventive di circa 100 nuclei familiari nella frazione di Roccelletta di Borgia, che hanno trovato sistemazione presso familiari, aggiungendosi agli allontanamenti già disposti nella giornata di ieri nei Comuni di San Sostene, Simeri Crichi e nel quartiere Piterà di Catanzaro.

“Il sensibile peggioramento delle condizioni atmosferiche nelle prossime ore – ha ribadito il Prefetto De Rosa – impone la massima responsabilità da parte dei cittadini”. L’invito è quello di evitare spostamenti non necessari e di non avvicinarsi ad aree interdette, come lungomari, sottopassi, strade in pendenza, zone soggette ad allagamenti e aree prossime a fiumi, torrenti e corsi d’acqua, che potrebbero essere interessati da improvvisi innalzamenti dei livelli idrici. Le Forze dell’ordine e le Polizie locali continuano a monitorare le aree più esposte, mentre la Prefettura manterrà attivo il C.C.S. fino alla cessazione dell’emergenza, assicurando un flusso costante di informazioni a supporto delle autorità locali e della popolazione.

– Foto ufficio stampa Prefettura di Catanzaro –

(ITALPRESS).