Capaccioli: eccellenza italiana Green Building driver strategico

Roma, 20 gen. – In occasione del forum “Green Building Industry & Sustainable Tourism”, ospitato oggi dall’Ambasciata della Repubblica Slovacca a Roma, Fabrizio Capaccioli è intervenuto come relatore nel panel dedicato al confronto sull’edilizia verde. A margine del suo intervento, volto a favorire partnership strategiche tra i due Paesi su sostenibilità ed economia circolare, il Presidente di GBC Italia ha dichiarato:”È stato un momento di confronto fondamentale tra Italia e Repubblica Slovacca, che pone al centro delle iniziative l’edilizia sostenibile e l’economia circolare. Mettere a fattore comune le esperienze all’interno dell’UE è cruciale, soprattutto considerando che l’Italia è l’unico Paese europeo nella top 10 mondiale per edifici certificati. Questo primato diventa un driver strategico sia per l’industria italiana che guarda all’estero, sia per le imprese slovacche alla ricerca delle migliori tecnologie. Per Green Building Council Italia era essenziale essere presenti: insieme allo Slovak Green Building Council abbiamo individuato importanti punti di convergenza, come il recupero degli edifici storici, su cui supporteremo le aziende italiane pronte ad aprirsi a questo mercato.”