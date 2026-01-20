Groenlandia, Bessent avverte gli europei: “Evitate rappresaglie”

Roma, 20 gen. (askanews) – Agli europei sulla Groenlandia “dico la stessa cosa che ho detto ad aprile dopo il ‘liberation day’: Sedetevi, prendete un bel respiro e non fate rappresaglie. Domani qui ci sarà il presidente (Donald Trump) che porterà il suo messaggio, avrà incontri e avrà la mente aperta. Perché questa risposta rapida?”. E’ il monito lanciato dal Segretario di Stato Usa, Scott Bessent durante un panel al World Economic Forum a Davos.