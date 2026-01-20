X
Maxi operazione antidroga a Reggio Emilia, 9 arresti anche all’estero

REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – La Polizia di Stato sta eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di nove persone, indagate per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. Il provvedimento è stato emesso dal Gip del Tribunale di Bologna su richiesta della Dda. Arresti e perquisizioni sono in corso nelle province di Reggio Emilia, Bergamo, Brescia e Savona, nonchè in Francia, Spagna e Albania, grazie al coordinamento con le autorità di polizia straniere.

foto: screenshot video Polizia di Stato

