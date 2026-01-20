Primo Ciak per “Memoriae”, serie con Dario Aita e Gaia Messerklinger

Roma, 20 gen. (askanews) – Sono iniziate il 19 gennaio a Venzone e in altre località del Friuli-Venezia Giulia le riprese di Memoriæ, la nuova serie coprodotta da Rai Fiction e Filmclub Distribuzione, diretta da Cosimo Alemà e Isabella Aguilar.

Ambientata tra le montagne italiane, Memoriæ prende avvio da un evento catastrofico: a seguito di una frana, gli abitanti di Vallata (nella realtà il borgo medioevale di Venzone) si ritrovano privati di sei anni della propria memoria. Mentre una rigida quarantena li separa dal resto del mondo, Matteo (Dario Aita), uno spericolato fotoreporter e Alma (Gaia Messerkinger), una dottoressa dal passato travagliato, cercano di capire se il disastro abbia riportato alla luce qualcosa di sepolto nella terra o nei recessi più profondi della mente.

Tra mistero, dramma psicologico e thriller, Memoriæ indaga i temi dell’identità, memoria e costruzione del sé: in una comunità rurale apparentemente immobile, il vuoto lasciato dai ricordi perduti apre domande su chi siamo senza il nostro passato.

Scritto da Gaetano Colella, Andrea Simonetti e Isabella Aguilar (Califano, Tutto Può Succedere, Baby, Dieci Inverni, The Place e Follemente), la serie è diretta dalla stessa Aguilar e da Cosimo Alemà (Zeta – una storia hip-hop e la serie Estranei, prossimamente in onda su Rai 2).

A dare il volto ai protagonisti Dario Aita, già noto nella serialità televisiva in grandi successi come L’Allieva, Noi, Un Professore, Il cacciatore, La mafia uccide solo d’estate, La Legge di Lidia Poët, tra i protagonisti di Parthenope di Paolo Sorrentino e presto al cinema e in tv con Franco Battiato. Il lungo viaggio, nel ruolo del grande cantautore; affiancato da Gaia Messerklinger, volto di serie Rai di successo come Don Matteo, Cuori, Le indagini di Lolita Lobosco, Il paradiso delle Signore, oltre che da Anna Godina diplomata al Piccolo di Milano, giovanissima ma già nota al pubblico per serie come Don Matteo e Noi siamo leggenda.

Accanto a loro troviamo Roberto Citran, nei panni di un ex sindaco coraggioso, candidato come miglior attore non protagonista ai David di Donatello 2025 per Berlinguer – La grande ambizione di Andrea Segre. Attore pupillo di Carlo Mazzacurati, ha preso parte a decine di film di successo, tra cui i recenti Conclave, Le città di pianura e La valle dei sorrisi. È inoltre un volto molto amato della serialità televisiva, con partecipazioni a numerose serie come Libera, La porta rossa, Nero a metà, Il cacciatore, In arte Nino e molte altre.

Memoriæ è una coproduzione Rai Fiction – Filmclub Distribuzione, con il sostegno della Friuli Venezia Giulia Film Commission – PromoTurismoFVG. Le riprese si svolgeranno dal 19 gennaio al 28 marzo 2026. La serie sarà poi visibile su Rai Play.