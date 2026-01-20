Reggio Calabria, smantellata una banda dedita ai furti d’auto

1 minuto per la lettura
REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – È in corso una vasta operazione dei Carabinieri, con l’impiego di oltre 150 militari, per l’esecuzione di numerose misure cautelari emesse dal Gip del Tribunale di Reggio Calabria nei confronti di soggetti gravemente indiziati, a vario titolo, di furto aggravato, ricettazione, estorsione e detenzione abusiva di armi.
L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, scaturisce da una complessa attività investigativa condotta tra ottobre 2024 e aprile 2025, che ha consentito di individuare un’organizzazione criminale con base nel quartiere di Arghillà, specializzata nei furti di autovetture.
Secondo le indagini, i veicoli rubati venivano smontati in poche ore per la rivendita dei pezzi oppure restituiti ai proprietari dietro pagamento di denaro, attraverso il cosiddetto “cavallo di ritorno”.
-Foto ufficio stampa Carabinieri-
