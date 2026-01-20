Suzuki presente a Verona al Motor Bike Expo 2026

TORINO (ITALPRESS) – Suzuki parteciperà al Motor Bike Expo 2026, l’evento fieristico internazionale di Verona dedicato a tutti gli appassionati delle due ruote. L’edizione 2026 si terrà da venerdì 23 a domenica 25 gennaio. Suzuki sarà presente con il proprio spazio espositivo nel Padiglione 11, Stand 7P. Al centro dell’esposizione la SV-7GX, la novità che racchiude in sè più anime: il progetto si basa sul super affidabile piattaforma V-Twin della SV650 con ispirazione stilistica della GSX-S1000GX. Il risultato è una combinazione di agilità sportiva e comfort da turismo, a cui si aggiungono sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione che la rendono la moto ideale sia per i neofiti sia per i motociclisti più esperti.

L’anima “R” di Suzuki sarà rappresentata dalla nuova GSX-R1000R, la supersportiva che da quarant’anni rappresenta l’essenza della filosofia GSX-R: “Designed to Perform, Built to Thrill”. La nuova GSX-R1000R celebra il 40° anniversario della stirpe GSX-R con livree celebrative che richiamano momenti indimenticabili della sua storia sportiva: la livrea blu ispirata alla GSX-R750 del 1986, la livrea gialla ispirata al vittorioso Team Alstare Suzuki del 2005 che ha conquistato 7 podi nel campionato mondiale Superbike e la livrea rossa, dedicata al leggendario pilota Kevin Schwantz, campione del mondo nel 1993 in sella alla RGV500.

Sullo stand i visitatori potranno ammirare anche l’ultima evoluzione della supersportiva che da oltre vent’anni rappresenta un riferimento in termini di prestazioni, innovazione e stile: la Hayabusa Special Edition. Questa versione è caratterizzata da carene e cerchi blu con finiture e accenti bianchi, emblema SUZUKI 3D e stemma speciale resinato sul serbatoio oltre al terminale di scarico e para-calore con finitura anodizzata. Hayabusa, inoltre, introduce alcuni aggiornamenti al comparto elettronico, ovvero affinamenti dei sistemi di controllo e lo Smart Cruise Control.

Nell’area dedicata al mondo racing Suzuki, sarà esposta la GSX-8R CUP dell’omonimo Trofeo monomarca che ha registrato il tutto esaurito per il secondo anno e vedrà ben 40 piloti sfidarsi in cinque appuntamenti tra i cordoli dei maggiori circuiti italiani a partire dal 26 aprile 2026. Sullo stand sarà inoltre esposta l’intera gamma Suzuki: dalle Adventure Tourer V-Strom 1050DE/1050SE e V-Strom 800SE/800DE alla Crossover GSX-S1000GX, dalle stradali GSX-8R e GSX-8S alle Neo Retrò GSX-8T e GSX-8TT, fino all’enduro DR-Z4S, alla Supermotard DR-Z4SM e alla gamma scooter con la novità elettrica, l’e-Address.

La DR-Z4S sarà presente anche con una livrea dedicata al leggendario Kevin Schwantz, utilizzata dal campione durante la Champions Charity Race a EICMA 2025.

Al Motor Bike Expo 2026 gli appassionati potranno acquistare la Suzuki Capsule Collection, la linea di abbigliamento, in vendita anche online, composta da capi che reinterpretano in chiave contemporanea i simboli più iconici e la storia del Marchio.

foto: ufficio stampa Suzuki Italia

(ITALPRESS).