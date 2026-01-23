Anche tanta gente comune per Valentino: “I suoi abiti immortali”

Roma, 23 gen. (askanews) – Non solo jet set e star come Anne Hathaway, Anna Wintour, Tom Ford, Elizabeth Hurley; ai funerali di Valentino, a Roma, sono arrivate centinaia di persone per dare l’ultimo saluto all’imperatore della moda.Molti sono rimasti fuori dalla Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, a piazza della Repubblica, attendendo il feretro all’arrivo e all’uscita. Qualcuno è arrivato appositamente da lontano:”Insomma Valentino, come si fa a non essere davanti a Valentino? Un grande maestro, sono venuta da Mantova proprio per partecipare… ” dice una donna. “Sono qui per un omaggio, un grande della storia del Novecento e ha vissuto poi anche un bel Duemila, ha rappresentato l’autenticità e la tradizione italiana nel mondo” aggiunge un uomo.”Io sono fortunata ad aver vissuto la sua epoca della bellezza, della grazia e dell’eleganza, grazie Valentino”, aggiunge un’altra donna. “Il suo talento l’ha portato a creare una moda indimenticabile e immortale, la sua arte e i suoi vestiti resteranno per sempre”.”Valentino è stato un grande della moda italiana. Noi veniamo dal Canada e siamo anche compratori dei prodotti di Valentino. Ammiriamo le sue cose e siamo qui per rispetto al grande stilista italiano”, spiega un uomo. Un suo ammiratore ha portato un cartello con scritto: “Perdiamo un fiore. Il fiore più bello”. “Perché Valentino resterà un fiore per sempre per la sua eleganza e sobrietà” dice.