Michele, Piccioli e Marzotto, mondo della moda a funerali di Valentino

Roma, 23 gen. (askanews) – Lo stilista direttore creativo di Valentino, Alessandro Michele, l’imprenditore della moda Matteo Marzotto e lo stilista direttore creativo di Balenciaga, Pierpaolo Piccioli entrano nella Basilica di Santa Maria degli Angeli per i funerali di Valentino Garavani a Roma. È il mondo della moda che rende omaggio all’ultimo imperatore delle passerelle.Nelle immagini anche l’arrivo di Antoine Arnault, imprenditore francese, amministratore delegato di Berluti e presidente di Loro Piana, con la modella e attrice russa Natalia Vodianova ed Eleonora Abbagnato.