Trump,Meloni: con Usa no approccio istintivo. A Ue serve pragmatismo

Roma, 23 gen. (askanews) – “Personalmente direi che la nostra volontà di cooperazione con gli Stati Uniti rimane salda. Direi che Italia e Germania, entrambe in Europa, intrattengono storicamente relazioni privilegiate” e “possono aiutare” la relazione Usa-Ue “particolarmente se lavorano insieme, anche grazie ad un approccio pragmatico e non istintivo con l’America”. E’ quanto ha affermato la premier Giorgia Meloni, in conferenza stampa congiunta con il cancelliere tedesco Merz.

Poi, ha aggiunto la premier, “sicuremente io e Merz condividiamo anche che il dibattito pricipale in Ue non deve essere su cosa ci aspettiamo facciano gli altri, ma su cosa noi possiamo fare per noi stessi come il documento congiunto per la competitività”.