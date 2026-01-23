Trump,Schlein: Italia pagherà a caro prezzo subalternità Meloni

Genova, 23 gen. (askanews) – “Ho già detto ieri a Bruxelles che questa subalternità a Trump la paga a caro prezzo il nostro Paese in termini di credibilità. Ci sta portando fuori asse, ci sta portando in una direzione per la prima volta diversa dagli altri Paesi europei, anche sul non essere riuscito a dire questo governo cinque semplici parole, che la Groenlandia non si tocca, che l’integrità territoriale di uno Stato europeo e membro della Nato non è in vendita”. Lo ha detto questa sera a Genova la segretaria del Pd Elly Schlein, commentando, a margine del convegno “Democrazia alla prova”, l’auspicio della presidente del Consiglio Giorgia Meloni che venga conferito al presidente degli Stati Uniti il Nobel per la pace.

“Purtroppo – ha aggiunto la segretaria dem – questa subalternità la paga a caro prezzo il nostro Paese mentre noi vorremmo vedere l’Italia che si mette alla guida di un grande rilancio dell’integrazione europea che è necessaria ed è ancora più necessaria per le ragioni che stanno raccontando in questa bella manifestazione del Forum diseguaglianze e diversità che mette al centro la democrazia. Oggi l’Europa deve difendere le sedi del multilateralismo che sono sotto attacco dalla destra globale”.