Al via il 31 gennaio il nuovo instore tour di Fabrizio Moro

Milano, 25 gen. (askanews) – Al via il 31 gennaio il nuovo instore tour con cui Fabrizio Moro presenterà al pubblico il suo ultimo album di inediti “Non ho paura di niente” (BMG), disponibile in CD, in vinile e in vinile deluxe green petrol edizione limitata e numerata.

Questo il calendario dell’instore tour:

– 31 gennaio – Pagani (Salerno) – Centro Commerciale Pegaso – ore 18.00

– 1 febbraio – Maida (Catanzaro) – Centro Commerciale Due Mari – ore 18.00

– 7 febbraio – L’Aquila – Centro Commerciale L’Aquilone – ore 18.00

– 8 febbraio – Campobasso – Centro Commerciale Centro del Molise – ore 18.00

– 12 febbraio – Villesse (Gorizia) – Centro Commerciale Tiare Shopping – ore 18.00

– 13 febbraio – San Giorgio delle pertiche (Padova) – Centro Commerciale Le Centurie – ore 18.00

– 14 febbraio – Bussolengo (Verona) – Centro Commerciale Porte dell’Adige – ore 18.00

– 19 febbraio – Roncadelle (Brescia) – Centro Commerciale Elnòs Shopping – ore 18.00

– 20 febbraio – Reggio Emilia – Centro Commerciale I Petali – ore 18.00

– 21 febbraio – Porto sant’Elpidio (Fermo) – Centro Commerciale Le Ancore – ore 18.00

– 22 febbraio – Città sant’Angelo (Pescara) – Centro Commerciale Pescara Nord – ore 17.30

Da mercoledì 28 gennaio sarà disponibile in digitale il brano “Simone spaccia” (https://fabriziomoro.lnk.to/simonespaccia).

“Non ho paura di niente” è il 10° album in studio della carriera di Fabrizio Moro. Prodotte da Katoo, le 9 nuove canzoni contenute nel disco si caratterizzano per testi introspettivi e attuali, in cui la dimensione intima si intreccia con una visione collettiva.

Questa la tracklist dell’album: “Non ho paura di niente”, “Simone spaccia”, “Casa mia”, “Superficiali”, “In un mondo di stronzi”, “Comunque mi vedi”, “Sabato”, “Toglimi l’aria” e “Scatole”.

Il vinile deluxe green petrol edizione limitata e numerata include anche la bonus track “Prima di domani” con IL TRE.

Sold-out il Bundle in esclusiva sullo store ufficiale BMG contenente la musicassetta del nuovo album, una shopper e un poster.

Fabrizio Moro tornerà dal vivo con Non ho paura di niente live 2026, il tour che inizierà con un’anteprima il 2 maggio al Palazzo dello Sport di Roma e proseguirà poi da ottobre nei principali club italiani.

In scaletta non mancheranno le canzoni che, dagli esordi fino ad oggi, hanno segnato il suo percorso artistico e, per la prima volta, i brani che sono contenuti nel suo nuovo album.

Queste le date del tour Non ho paura di niente live 2026, prodotto e organizzato da Friends&Partners:

2 maggio 2026 – Roma – Palazzo dello Sport

23 ottobre 2026 – Padova – Hall

24 ottobre 2026 – Senigallia (Ancona) – Mamamia

28 ottobre 2026 – Milano – Fabrique

31 ottobre 2026 – Venaria Reale (Torino) – Concordia

6 novembre 2026 – Firenze – Cartiere Carrara

7 novembre 2026 – Bologna – Estragon

12 novembre 2026 – Napoli – Casa della Musica

13 novembre 2026 – Molfetta (Bari) – Eremo Club

15 novembre 2026 – Catania – Land

I biglietti sono disponibili su Ticketone e punti vendita abituali.

Per info: friendsandpartners.it.

RTL 102.5 è la radio ufficiale del tour.