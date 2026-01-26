Calci, sputi e mani al collo all’ex moglie: arrestato 58enne a Napoli

NAPOLI (ITALPRESS) – Calci, sputi e mani al collo. La donna all’inizio non denuncia ma la situazione precipita. E’ successo a Napoli, nel quartiere San Carlo Arena: la donna, 54enne, ha subito ripetute violenze dall’ex marito, 58enne. L’ultima aggressione è avvenuta la scorso 23 gennaio quando l’uomo ha preso a calci ripetutamente la vittima, sputandole più volte al volto e stringendole le mani al collo come per strangolarla per poi fermarsi. Ma la donna non lo ha denunciato. Il 58enne ha iniziato a tempestare di chiamate la vittima. Minacce e offese come se piovesse, appostandosi continuamente sotto casa della ex. Messaggi vocali con minacce di morte che arrivano anche alle amiche della donna.

Questo ha fatto sì, spiegano i carabinieri, che le amiche facciano cerchio intorno alla 54enne che si decide a denunciare. E’ domenica – puntualmente succede nei giorni di festa e statisticamente questo non è un caso – e la donna entra nella caserma dei carabinieri di Capodimonte. I militari accolgono la vittima nella “stanza tutta per se” dove racconta tutto. La vicenda viene monitorata dal magistrato della Procura di Napoli. I Carabinieri rintracciano e arrestano l’uomo per stalking e maltrattamenti in famiglia. Il 58enne è ora in carcere a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

