Sequestro di beni per 1 milione a un boss di un clan del Foggiano e al figlio

FOGGIA (ITALPRESS) – La Direzione Investigativa Antimafia e il ROS dei Carabinieri hanno dato esecuzione a due distinti sequestri anticipati di beni disposti, nell’ambito dei procedimenti per l’applicazione di misure prevenzione, dal Tribunale di Bari su proposta formulata congiuntamente dal Procuratore distrettuale dello stesso capoluogo pugliese e dal Direttore della DIA.

La misura riguarda il patrimonio immobiliare di uno dei principali protagonisti delle dinamiche mafiose garganiche degli ultimi anni e da sempre organico ai sodalizi di quell’area e di suo figlio pure risultato partecipe delle attività mafiose in particolare nella città di Manfredonia dove, stando a quanto emerso delle indagini dell’operazione Omnia Nostra del ROS, per mezzo della propria influenza mafiosa, padre e figlio controllavano anche una buona parte del locale mercato ittico.

A seguito dei complessi accertamenti personali e patrimoniali, gli inquirenti hanno documentato come entrambi abbiano accumulato illecitamente ricchezze, controllato una parte del tessuto economico locale e realizzato investimenti a fronte di un’ampia sproporzione tra le loro capacità reddituali dichiarate e la reale consistenza dei patrimoni a loro ascrivibili. I sequestri, per un valore complessivo stimato di circa 1 milione di euro, hanno riguardato un’azienda operante nel settore ittico e tre unità immobiliari, di cui due in provincia di Varese.

foto di repertorio Carabinieri ROS

