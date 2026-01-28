Su Tivusat arriva la serie “China – The Masters of the Arts”

ROMA (ITALPRESS) – Un viaggio affascinante nell’arte cinese, tra le più antiche, complesse e stratificate al mondo, arriva in esclusiva su Tivusat con la serie China – The Masters of the Arts.

A partire da oggi (28 gennaio), in prima serata e per tutto il mese di febbraio, il pubblico potrà seguire la serie sul canale Museum, interamente dedicato all’arte, al numero 220 di Tivusat, con una straordinaria resa visiva in qualità 4K.

Attraverso cinque ritratti d’autore, la serie accompagna lo spettatore alla scoperta di un patrimonio artistico millenario ancora poco conosciuto in Occidente. Il racconto si concentra sulla vita e sulle opere di cinque grandi maestri dell’arte cinese, artisti che hanno costruito il proprio percorso creativo all’interno di una tradizione tramandata nei secoli, reinterpretandola in modo personale e contemporaneo.

Pittura, calligrafia, poesia, musica e ceramica non vengono presentate come discipline separate, ma come parti di un unico universo espressivo. E’ l’idea di un’arte “totale”, codificata da oltre 3.000 anni, in cui ogni linguaggio dialoga costantemente con gli altri ed è profondamente radicato nella filosofia asiatica, tra taoismo, confucianesimo e buddismo.

China – The Masters of the Arts sarà trasmessa dal 28 gennaio in prima serata, con repliche durante tutto il mese di febbraio, offrendo al pubblico numerose occasioni per immergersi in questo racconto visivo e culturale di grande suggestione.

La messa in onda della serie arricchisce ulteriormente l’offerta di Tivusat, la piattaforma satellitare gratuita che mette a disposizione degli spettatori oltre 130 canali, di cui più di 70 in HD e 5 in 4K, confermandosi come punto di riferimento per contenuti culturali di alta qualità.

