Capitani reggenti San Marino a New York per visita a Fratellanza

Roma, 29 gen. (askanews) – I Capitani Reggenti della Repubblica di San Marino, Matteo Rossi e Lorenzo Bugli, accompagnati dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, e dal Segretario di Stato per gli Affari Interni, Andrea Belluzzi e da una Delegazione istituzionale e diplomatica, saranno a New York per fare visita alla Fratellanza in occasione del 91esimo anniversario di Fondazione e per festeggiare insieme alla partecipata comunità dei sammarinesi residenti a New York la celebrazione di Sant’Agata.

Ad accogliere la Reggenza all’arrivo della Delegazione – si legge in una nota – sarà l’Ambasciatore Damiano Beleffi, Rappresentante Permanente presso le Nazioni Unite a New York.

Nei giorni prossimi la Reggenza, su invito del Presidente della Fratellanza, Gilberto Terenzi, parteciperà insieme ai Segretari di Stato al tradizionale appuntamento.

Sempre alta è l’attesa dei sammarinesi d’oltreoceano, che ogni anno partecipano alla ricorrenza in omaggio alla Compatrona per organizzare un momento comunitario insieme alle più alte Istituzioni sammarinesi, alla presenza di un’ampia rappresentanza della Fratellanza medesima che annovera oltre 500 iscritti. La permanenza statunitense della Delegazione – conclude la nota – consentirà inoltre di avere incontri e visite con la Rappresentanza Permanente presso le Nazioni Unite.