Tennis, Australian open, finale Sabalenka-Rybakina

Roma, 29 gen. (askanews) – Come nel 2023, l’avversaria in finale di Aryna Sabalenka agli Australian open di tennis, sarà Elena Rybakina. La kazaka ha battuto la n. 6 del seeding Jessica Pegula con lo score di 6-3, 7-6 in un’ora e 42 minuti. Una partita che fino al 6-3, 5-3 e match point sembrava in totale controllo per Rybakina. Poi, però, qualche sbavatura: tre match point non sfruttati e due break subiti nei momenti in cui ha servito per la partita. Si arriva così al tiebreak, in cui Rybakina sale in cattedra nel momento di difficoltà: prima cancella due set point per Pegula e poi chiude bene. Per la kazaka, che tornerà n. 3 al mondo dopo gli Australian Open, sarà la terza finale Slam in carriera. Il bilancio nei precedenti è 8-6 per Sabalenka, ma Rybakina ha battuto la bielorussa nella finale delle Wta Finals lo scorso novembre.