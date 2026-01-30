Camera, stop conferenze stampa di oggi. Salta quella su remigrazione

1 minuto per la lettura
Roma, 30 gen. (askanews) – “Per questioni di ordine pubblico
tutte le conferenze stampa alla Camera dei deputati sono state
annullate”. Lo ha deciso la presidenza della Camera dopo
l’occupazione dei gruppi di opposizione della sala conferenze di
Montecitorio che aveva l’obiettivo di impedire che si svolgesse
l’iniziativa, prevista per le 11,30, sul lancio della raccolta
firme per la proposta di legge di iniziativa popolare
‘Remigrazione e riconquista’ che vede tra i promotori Casapound,
il Fronte Skinheads, la rete dei Patrioti e Brescia ai bresciani.
Cui il deputato leghista Domenico Furgiuele ha ‘offerto’ la sala
destinata a Montecitorio alle conferenze stampa.
