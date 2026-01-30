Milano-Cortina, Rossi (Rai): investiti 1 mld euro in eventi sportivi

Roma, 30 gen. (askanews) – “La Rai da sempre investe tantissimo nello sport e negli eventi sportivi. Negli ultimi 5 anni oltre un miliardo di euro sono stati investiti sia nei grandi eventi sportivi come le Olimpiadi sia nei diritti sportivi ordinari e questo ci consente di essere uno dei broadcaster in Europa più attivi nella produzione dello sport”. Lo ha detto l’amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi, a margine della presentazione della copertura Rai ai Giochi invernali, con una programmazione che vedrà impegnati Rai 2, Rai Sport, Rai Radio1 Raiplay e Raiplaysound dal 6 al 22 febbraio.