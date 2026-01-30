Sananda Maitreya annuncia l’Ep registrato nei live in UK

Milano, 30 gen. (askanews) – Dopo l’acclamato tour nel Regno Unito del 2025, accolto con grande entusiasmo ed enfasi dalla critica, Sananda Maitreya, noto in precedenza come Terence Trent D’Arby, annuncia una serie di uscite live che immortalano il suo ritorno sui palchi UK.

I concerti sono stati celebrati dalla stampa internazionale: The Guardian ha assegnato quattro stelle definendo il ritorno un “Heroes’ welcome”, mentre The Times ha scritto che la sua voce è rimasta “Glorious… A raggedly sumptuous thing”. Registrate durante il Sananda Maitreya UK Tour 2025, in Inghilterra nell’ottobre e novembre 2025, con la partecipazione della sua live band The Sugar Plum Pharaohs, le nuove uscite discografiche di TreeHouse Publishing, prendono il via con l’EP di tre brani A Slice Of Shepherd’s Pie.

L’EP include la canzone Pretty Baby e, in esclusiva, Duchess e Losing Becomes Too Easy.

Il Live album SMNUK’25 ! – Shepherd’s Pie, in uscita su tutte le piattaforme digitali di download e streaming dal 13 febbraio 2026, (disponibile in pre save https://sananda.lnk.to/SMNUK25) è composto da 29 tracce ed diviso in 3 volumi ed e’ un viaggio nell’eclettico e trascinante repertorio musicale di Sananda. Il disco comprende sia una selezione di brani del Post Millennium Rock , dall’ultimo studio album “The Pegasus Project: Pegasus & The Swan” del 2024 ai titoli precedenti fino a “Angels & Vampires” e “WildCard !”, sia i brani storici dei suoi primi 4 indimenticabili studio albums.

Il video del concerto Live di Sananda Maitreya & The Sugar Plum Pharaohs, “Shepherd’s Pie” Live in London at the O2 Shepherd’s Bush Empire, verrà trasmesso come YouTube Premiere il 13/02 sul canale ufficiale dell’artista.

Queste nuove uscite discografiche di TreeHouse Publishing, sono parallele al tanto atteso release di Sony UK, del Box-set con 6 Vinili intitolato: ‘Juvenilia: The Columbia Years’ in uscita il 13 MARZO 2026, una collaborazione di SONY UK, MOV e TREEHOUSE PUBLISHING, pre-ordinabile.

Un suono senza tempo che ha emozionato intere generazioni, 4 album rivoluzionari che hanno segnato una traccia indelebile nella storia della musica. Il box-set include un artwork restaurato, materiali visivi d’archivio e nuove liner notes scritte da Sananda Maitreya a completare il progetto, per un totale di 6 vinili colorati da 180 grammi. All’uscita fisica sarà anche affiancata una uscita digitale su tutti gli store in Streaming e Download:

Neither Fish Nor Flesh (Remastered) il 6 febbraio 2026

Symphony Or Damn (Remastered) il 15 marzo 2026 (in occasione del compleanno di Sananda)

Vibrator (Remastered) il 13 aprile 2026

Le nuove uscite: l’EP, l’album live ed il film del concerto di Londra, documentano un momento chiave nella carriera di Sananda Maitreya, restituendo l’energia del suo ritorno sui palchi UK e la forza della dimensione live della sua produzione discografica, che attraversa quasi 40 anni.