Sbarca in Italia la nuova Kia EV5

ROMA (ITALPRESS) – Kia festeggia a Courmayeur i suoi 30 anni in Italia e coglie l’occasione per presentare, tra una spruzzata di neve e l’altra, la nuova EV5. E’ un modello che si inserisce nel segmento C-SUV e rappresenta un punto centrale della roadmap di elettrificazione denominata “Plan S”, finalizzata alla diffusione di veicoli a batteria. Il progetto utilizza la piattaforma modulare elettrica globale E-GMP di Hyundai Motor Group, caratterizzata da un’architettura con tecnologia a 400 V.

I pilastri di Kia EV5 sono Spaziosità, Comfort e Sicurezza. Presenta una silhouette squadrata con un montante posteriore prominente. Le dimensioni esterne riportano una lunghezza di 4.610 mm, una larghezza di 1.875 mm e un’altezza di 1.675 mm, con un passo di 2.750 mm. L’altezza da terra è di 167 mm.

Il frontale e il posteriore integrano la firma luminosa “Star Map”. Per quanto riguarda i cerchi, sono disponibili opzioni da 18 o 19 pollici per la versione base e da 20 pollici per la versione Gt. L’aerodinamica è gestita attraverso linee tese e maniglie delle portiere a filo della carrozzeria.

Verniciatura con otto colori metallizzati, uno “matte” e 4 “two-tone”. L’abitacolo è progettato per la versatilità d’uso. Comodi i sedili “relaxation”, quelli posteriori si abbattono fino a formare una superficie di carico piatta della lunghezza di due metri. La capacità del bagagliaio è di 566 litri estendibile a 1.650 litri con i sedili ripiegati, a cui si aggiunge un ulteriore vano anteriore da 44,4 litri.

La scelta dei materiali per il rivestimento include PET riciclato per sedili e tappeti, mentre per le imbottiture di sedili, consolle e poggiatesta è impiegata la bioschiuma. Il comfort di bordo è garantito dal climatizzatore tri-zona, dalla nuova posizione del caricatore wireless, da soluzioni per ridurre i fruscii aerodinamici e da un migliorato isolamento acustico. La tecnologia è centrata sul sistema Connected Car Navigation Cockpit, composto da un Panoramic Wide Display che unisce un quadro strumenti da 12,3″, uno schermo infotainment da 12,3″ e un display per il clima da 5,3″.

Il sistema supporta aggiornamenti Over-the-Air e integra la Digital Key 2.0. La versione base della EV5 è equipaggiata con un motore elettrico da 160 kW (217 CV) e una coppia di 295 Nm. La trazione è anteriore. Il pacco batteria ha una capacità di 81,4 kWh e permette un’autonomia di 530 km. Il sistema di ricarica in corrente continua consente di passare dal 10% all’80% dell’energia in 30 minuti.

La vettura include la tecnologia Vehicle-to-Load, che eroga fino a 3,6 kW di potenza per alimentare dispositivi esterni. La dinamica di marcia della EV5, che abbiamo guidato in condizioni estreme fra le innevate strade della Valle d’Aosta, è supportata da sistemi di gestione elettronica della trazione e della frenata che trasmettono al guidatore sicurezza e affidabilità. Il sistema i-Pedal 3.0 permette la conduzione del veicolo e il rallentamento tramite l’uso del solo pedale dell’acceleratore particolarmente utile in discesa su strade ghiacciate.

Lo Smart Regeneration System Plus regola la forza della frenata rigenerativa basandosi sui dati della navigazione e sulla rilevazione di incroci o cambiamenti dei limiti di velocità. La suite di sistemi ADAS comprende fra gli altri l’Highway Driving Assist 2, che assiste nel mantenimento della distanza di sicurezza, nel centraggio della carreggiata e nel cambio di corsia. La sicurezza è integrata anche da sette airbag e da rinforzi strutturali del telaio. Il sistema Intelligent Speed Limit Assist adegua la velocità ai segnali stradali e azzera l’ansia da autovelox. Per le manovre di parcheggio, la EV5 dispone del Remote Smart Parking Assist 2.0, utilizzabile anche dall’esterno del veicolo, e del sistema di prevenzione delle collisioni anteriore, laterale e posteriore. I prezzi variano dai 44.750 euro della Air ai 53.500 euro della Gt-line launch edition.

foto: ufficio stampa Kia Italia

(ITALPRESS).