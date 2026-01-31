A Napoli la cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario, raddoppiano i procedimentali penali per i minori

NAPOLI (ITALPRESS) – Raddoppiano a Napoli i procedimenti penali a carico di minorenni. Cresce in modo significativo il numero di episodi di violenza registrati al tribunale per i minorenni del capoluogo campano, anche di particolare gravità, e di comportamenti devianti connessi all’uso di armi bianche e alla criminalità organizzata. I processi dibattimentali sono saliti da 226 a 448, come emerge dai dati illustrati durante la cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario dalla presidente della Corte d’Appello di Napoli, Maria Rosaria Covelli. In aumento anche i casi di omicidio e le violenze sessuali di gruppo.

Un ulteriore elemento di forte preoccupazione, definito in parte inedito, riguarda la commissione da parte di minorenni di reati con finalità di terrorismo o eversione. Condotte che, secondo quanto riportato nella relazione della presidente Covelli, vengono realizzate anche attraverso l’utilizzo delle risorse disponibili in rete, capaci di favorire processi di radicalizzazione rapidi e autonomi, al di fuori dei tradizionali ambiti di controllo sociale e familiare.

“Da qui – sottolinea la presidente della Corte d’Appello – l’urgenza e la necessità di investire in politiche strutturate di prevenzione, educazione e intervento tempestivo, nell’ottica della tutela del minore e del suo reinserimento sociale”.

