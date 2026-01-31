X
Askatasuna, Bonelli-Fratoianni(AVS): quanto accaduto è inaccettabile

31 Gennaio 2026

Roma, 31 gen. (askanews) – “Per noi che siamo da sempre non violenti quello che è successo durante la manifestazione di Torino è inaccettabile. Esprimiamo la nostra piena solidarietà ai membri della troupe RAI che è stata oggetto di una inaccettabile aggressione e agli agenti feriti. Condanniamo con fermezza e senza ambiguità la violenza scatenata da una frangia di manifestanti che non ha nulla a che vedere con le ragioni che hanno animato la stragrande maggioranza dei manifestanti né con la difesa degli spazi sociali e del diritto a manifestare che restano per noi questioni di primaria importanza”. Lo dichiarano in una nota Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di Avs.

“Rigettiamo i volgari attacchi nei confronti dei nostri esponenti che hanno partecipato alla manifestazione in modo del tutto pacifico e non violento” concludono.

