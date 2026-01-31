X
Askatasuna, Piantedosi sente agente aggredito e ferito a Torino

Roma, 31 gen. (askanews) – Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha sentito il poliziotto aggredito nel corso della manifestazione per Askatasuna a Torino. L’agente, come mostra un video che sta facendo il giro dei social network rilanciato anche dalla premier Giorgia Meloni, è stato ripetutamente percosso e colpito a calci da un gruppo di incappucciati, è ferito e si trova in ospedale.

Domani, fa sapere il Viminale, Piantedosi e il capo della Polizia Vittorio Pisani faranno il punto della situazione con il Prefetto e il Questore di Torino.

