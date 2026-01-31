Blanc vince il SuperG di Crans Montana davanti a Sofia Goggia

CRANS MONTANA (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Malorie Blanc fa saltare il banco nel supergigante di Crans Montana. Prima vittoria in carriera in Coppa del Mondo per la svizzera, che trionfa sulle nevi di casa con il tempo di 1’17″34. Manca il successo di un nulla un’ottima Sofia Goggia, seconda a 0″18, che conferma il pettorale rosso di disciplina e si avvicina ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina nella miglior forma possibile:

“Devo dire che sono soddisfatta. Ho fatto un paio di errori, soprattutto in alto, ma sentivo di avere la velocità e questo è molto importante. Credo sia il miglior modo per presentarsi alle Olimpiadi. Sono contenta della mia prestazione e di aver mantenuto il pettorale rosso di leader della specialità. Io sto bene fisicamente e mentalmente, e credo di riuscire a portare nelle gare di Cortina la miglior versione di me stessa”, le parole della bergamasca, che sale in settima posizione in classifica generale con 586 punti.

In terza piazza la statunitense Breezy Johnson (+0″36), che per sei centesimi toglie il podio a Roberta Melesi. La 29enne di Ballabio, scesa con il pettorale numero 2, termina quarta a 0″42 da Blanc. “Cerco di dare il massimo in ogni gara, purtroppo di superG ne abbiamo fatti pochi, so che nelle piste più tecniche riesco ad essere competitiva. Aver perso il podio mi brucia molto, ma prendo il buono e vado avanti”, sottolinea Melesi.

Al rientro in velocità, Federica Brignone chiude 18esima a 1″28 dalla vetta. Pericoloso slittamento nella parte alta per la milanese, che arriva al traguardo con diversi decimi persi tra il secondo e il terzo settore. “Non mi è venuta la gara come pensavo di interpretarla. Sulla Bosse du President – il riferimento alla parte centrale – ho fatto un mezzo testa-coda e mi sono quasi girata, qua e là ho fatto degli errori. Però non è stato come avevo immaginato”, l’analisi della valdostana. A punti anche Nicol Delago (27esima a 1″81), appena fuori dalle 30 Asja Zenere e Nadia Delago.

Incredibile chance sciupata da Laura Pirovano, che esce all’ultima porta mentre viaggiava con mezzo secondo su Blanc. Sarebbe stata la prima vittoria e il primo podio in carriera: “Mi dispiace per oggi. Mi sembrava un finale da dover attaccare perché non mi pareva che ci fossero particolari difficoltà e non mi sembrava di aver attaccato così tanto. Invece, mi sbagliavo, ho preso l’ultimo dosso che mi ha sbalzato fuori traiettoria”, afferma una sconsolata Pirovano. Inforcata per Elena Curtoni, uscita dal tracciato sugli sci ma dolorante al braccio destro. Non è partita Lindsey Vonn, acciaccata dalla caduta nella discesa di ieri sempre a Crans Montana. La Coppa del Mondo femminile ora si ferma e guarda a Milano Cortina.

ORDINE D’ARRIVO

1. Malorie Blanc (Sui) in 1’17″34

2. Sofia Goggia (Ita) a 0″18

3. Breezy Johnson (Usa) a 0″36

4. Roberta Melesi (Ita) a 0″42

5. Kira Weidle-Winkelmann (Ger) a 0″44

6. Alice Robinson (Nzl) a 0″51

7. Ariane Raedler (Aut) a 0″61

8. Cornelia Huetter (Aut) a 0″64

9. Mirjam Puchner (Aut) a 0″72

10. Ester Ledecka (Cze) a 0″84

18. Federica Brignone (Ita) a 1″28

27. Nicol Delago (Ita) a 1″81

31. Asja Zenere (Ita) a 2″17

32. Nadia Delago (Ita) a 2″21

CLASSIFICA GENERALE

1. Mikaela Shiffrin (Usa) 1133 punti

2. Camille Rast (Sui) 963

3. Emma Aicher (Ger) 684

4. Paula Moltzan (Usa) 614

5. Sara Hector (Swe) 597

6. Lindsey Vonn (Usa) 590

7. Sofia Goggia (Ita) 586

8. Julia Scheib (Aut) 570

9. Alice Robinson (Nzl) 549

10. Lara Colturi (Alb) 467

16. Lara Della Mea (Ita) 303

19. Laura Pirovano (Ita) 279

33. Nicol Delago (Ita) 184

36. Elena Curtoni (Ita) 155

43. Roberta Melesi (Ita) 118

57. Asja Zenere (Ita) 79

61. Martina Peterlini (Ita) 72

73. Federica Brignone (Ita) 53

78. Nadia Delago (Ita) 45

93. Ilaria Ghisalberti (Ita) 25

