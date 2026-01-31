Cina, in aumento gli investimenti per la divulgazione scientifica

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Nel 2024 la Cina ha compiuto ulteriori progressi nell’espansione delle proprie infrastrutture scientifiche e nel coinvolgimento del pubblico, secondo le statistiche nazionali sulla divulgazione scientifica pubblicate di recente dal ministero della Scienza e della Tecnologia.

Le statistiche mostrano che il numero dei musei sulla scienza e sulla tecnologia in tutto il Paese è salito a 1.890 nel 2024, con un aumento di 111 istituti rispetto all’anno precedente.

I finanziamenti per le attività di divulgazione scientifica hanno registrato una crescita costante. Nel 2024 sono stati raccolti a livello nazionale un totale di 22,22 miliardi di yuan (circa 3,19 miliardi di dollari) per tali attività, con un aumento del 3,32% su base annua.

La forza lavoro addetta all’educazione scientifica del pubblico ha continuato ad crescere, con circa 2,21 milioni di persone impiegate a tempo pieno o part-time nel campo della divulgazione scientifica nel 2024, in crescita del 2,62% rispetto all’anno precedente.

La partecipazione del pubblico alle varie attività scientifiche è rimasta elevata. Nel 2024 si sono tenute oltre 1,44 milioni di incontri scientifici online o offline, attirando più di 2 miliardi di partecipanti. Sono state organizzate circa 109.200 mostre speciali su scienza e tecnologia, che hanno registrato 480 milioni di visite. Inoltre, 9.680 istituti di ricerca e università hanno aperto le porte al pubblico, accogliendo oltre 24,95 milioni di visite.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-