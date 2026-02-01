Von Allmen vince la discesa di Crans Montana, Paris è 2°

CRANS MONTANA (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Franjo Von Allmen vince la discesa maschile di Crans Montana, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025/2026. L’elvetico classe 2001 si impone con il tempo di 1’55″00, precedendo un grande Dominik Paris (+0″65). Sul podio anche lo statunitense Ryan Cochran-Siegle, terzo a 0″70, mentre è quarto il leader della classifica generale, Marco Odermatt (+0″79). Oltre a Paris, chiudono in top ten altri tre italiani: Benjamin Alliod è 5° (+0″86), Mattia Casse è 7° (+0″92), mentre Florian Schieder è 9° (+0″95). Più indietro gli altri azzurri: Guglielmo Bosca è 20° (+1″61), Christof Innerhofer è 21° (+1″73), Giovanni Franzoni è 23° (+1″74) e Gregorio Bernardi è 55° (+3″76).

“È un ottimo risultato che dà tanta carica. Probabilmente non ho fatto una gara perfetta, ma molto meglio di tante altre. La fiducia così aumenta”. Lo ha detto Dominik Paris dopo il secondo posto nella discesa maschile di Crans Montana. “Io cerco, su ogni pista, di trovare le migliori sensazioni per fare la miglior performance possibile – le parole dell’altoatesino, riportate dalla Fisi -. Oggi ho fatto una parte centrale nella quale mi sono sentito veramente bene, forse avrei potuto fare qualcosa meglio nella parte bassa, ma ho cercato di scendere al meglio possibile. In ogni gara c’è da imparare. Da giovane si cerca il limite, e quando sei più esperto cerchi di fare tutto in modo preciso. Mi piace dare consigli ai più giovani, io lo faccio sempre volentieri”, ha concluso Paris.

ORDINE D’ARRIVO

1. Franjo Von Allmen (Sui) in 1’55″00

2. Dominik Paris (Ita) a 0″65

3. Ryan Cochran-Siegle (Usa) 0″70

4. Marco Odermatt (Sui) 0″79

5. Benjamin Jacques Alliod (Ita) 0″86

6. Lars Roesti (Sui) 0″90

7. Mattia Casse (Ita) 0″92

8. Alessio Miggiano (Sui) 0″93

9. Florian Schieder (Ita) 0″95

10. Alexis Monney (Sui) 1″06

20. Guglielmo Bosca (Ita) 1″61

21. Christof Innerhofer (Ita) 1″73

23. Giovanni Franzoni (Ita) 1″74

55. Gregorio Bernardi (Ita) 3″76

CLASSIFICA GENERALE

1. Marco Odermatt (Sui) 1385 punti

2. Lucas Pinheiro Braathen (Bra) 798

3. Atle Lie McGrath (Nor) 694

4. Loic Meillard (Sui) 683

5. Henrik Kristoffersen (Nor) 655

6. Franjo Von Allmen (Sui) 624

7. Timon Haugan (Nor) 609

8. Marco Schwarz (Aut) 504

9. Giovanni Franzoni (Ita) 464

10. Dominik Paris (Ita) 453

14. Alex Vinatzer (Ita) 370

23. Mattia Casse (Ita) 249

25. Florian Schieder (Ita) 241

43. Christof Innerhofer (Ita) 149

54. Tommaso Sala (Ita) 110

57. Benjamin Jacques Alliod (Ita) 105

71. Guglielmo Bosca (Ita) 85

85. Giovanni Borsotti (Ita) 49

