Mattarella apre a Milano la 145esima sessione del Cio: “Chiediamo con determinazione di rispettare la tregua olimpica”

MILANO (ITALPRESS) – “Dichiaro aperta la 145esima sessione del Comitato Olimpico Internazionale”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, alla fine del suo intervento alla cerimonia di apertura della “145° Sessione del CIO” al Teatro alla Scala di Milano.

“Sono lieto di darvi il benvenuto in Italia, a Milano, alla vigilia dell’apertura delle Olimpiadi invernali. I Giochi sono l’evento sportivo universale. L’Italia è felice di accogliere il gran numero di atleti, gli allenatori e i tecnici, gli spettatori che da ogni parte del mondo giungeranno per assistere alle gare. Ne avvertiamo la responsabilità, e abbiamo affrontato con passione gli impegni della preparazione”.

“Chiediamo – con ostinata determinazione – che la tregua olimpica venga ovunque rispettata. Che la forza disarmata dello sport faccia tacere le armi. Lo sport ha una grande forza nel mondo delle comunicazioni globali. I Giochi sono uno strumento coinvolgente per invocare pace e comprensione reciproca. Dobbiamo essere la pace che desideriamo vedere nel mondo” diceva Martin Luther King – ha aggiunto il capo dello Stato -. Da Milano e Cortina, da Bormio, da Livigno, da Anterselva, dalla Val di Fiemme, da Verona – che ospiterà la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi – lo sport si proporrà come veicolo di questa speranza. Speranza che accomuna i popoli di tutti i Continenti”.

“E’ un grande evento globale che lancia un messaggio al nostro tempo così difficile. Le guerre, le lacerazioni alla serenità della vita internazionale, gli squilibri, le sofferenze recano oscurità e feriscono le coscienze dei popoli. Lo sport accoglie, produce gioia, passione, speranza. E’ rispetto per l’altro. Sfida ai propri limiti: è libertà di progredire – ha proseguito il capo dello Stato –. Lo sport è incontro in pace: testimonia fraternità nella lealtà della competizione con altri. E’ il contrario di un mondo dove prevalgono barriere e incomunicabilità. Si contrappone alla violenza che, da chiunque praticata, genera altra violenza, calpesta la dignità umana, opprime i popoli e ne fa arretrare la qualità di vita”.

“Le Olimpiadi sono opportunità di incontro e di conoscenza. Che gli atleti, i tecnici, i dirigenti di oltre novanta Paesi si ritrovino insieme è circostanza che non si limita alla dimensione sportiva” ha aggiunto Mattarella. “I valori olimpici di lealtà, inclusione, fraternità sono valori che la Repubblica Italiana ha fatto propri dalla sua fondazione, ottanta anni or sono”, ha concluso.

MALAGO’ “IL MESSAGGIO DI PACE RISUONERA’ IN OGNI ANGOLO DEL MONDO”

“Tra poche ore accenderemo i bracieri olimpici e abbracceremo il mondo, pienamente consapevoli che i Giochi Invernali italiani coincidono con uno dei momenti più difficili e complessi della storia globale recente. Questo li rende ancora più significativi e importanti. Sono convinto che il messaggio di pace, fratellanza e leale competizione trasmesso dagli atleti e da tutta la famiglia olimpica, dal magnifico palcoscenico delle nostre città e delle nostre montagne, risuonerà con forza in ogni angolo del mondo”. Così il presidente della Fondazione Milano-Cortina, Giovanni Malagò, nel corso del suo intervento alla cerimonia di apertura della “145° Sessione del CIO” presso il Teatro alla Scala di Milano, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Il teatro che ci ospita questa sera rappresenta un simbolo globale di eccellenza nella musica e nelle arti. Un monumento in cui una lingua universale risuona al suo livello più alto, superando ogni barriera e parlando ai popoli di tutto il mondo. Questo stesso senso di universalità definisce il Comitato Olimpico Internazionale e l’impegno dimostrato da ciascuno di voi. La Scala diventa così il simbolo di ciò che i Giochi Invernali italiani offriranno agli atleti, alla famiglia olimpica e agli spettatori nei giorni a venire, a partire dalla Cerimonia di apertura del 6 febbraio allo Stadio San Siro”.

“Milano Cortina 2026 è un evento globale che promuove lo sport, i suoi valori e la sua straordinaria capacità di unire le persone. È anche una vetrina eccezionale dell’eccellenza italiana nella cultura, nell’arte, nel paesaggio, nella qualità della vita, nell’artigianato che ci contraddistingue e nella nostra lunga tradizione di ospitalità” ha detto Malagò. “Milano Cortina 2026 è un’edizione condivisa e diffusa dei Giochi Olimpici e guarda al futuro: due città, due regioni, due province autonome. Un ricco mosaico di persone, culture e lingue che hanno trovato, nella natura stessa dei Giochi e nell’immenso lavoro necessario per organizzarli, un momento di unità e armonia straordinarie”.

