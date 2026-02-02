Mit: nuova finestra sul fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche

Roma, 2 feb. (askanews) – È aperta una nuova finestra temporale per l’accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche. Dal primo al 28 febbraio 2026, le Stazioni Appaltanti possono presentare le istanze di accesso al Fondo relative alle lavorazioni eseguite, contabilizzate e annotate dal Direttore dei lavori nel libretto delle misure nel periodo compreso tra il 1° giugno 2025 e il 31 dicembre 2025. Lo comunica il ministro di Infrastrutture e trasporti.

Come per la prima finestra temporale, aperta nel luglio 2025, le modalità operative e le condizioni di accesso al Fondo sono disciplinate dal decreto n. 106 dell’8 maggio 2025. L’istanza di accesso alle risorse del Fondo deve essere inserita, a pena di esclusione, sulla piattaforma dedicata (https://adeguamentoprezzi.mit.gov.it).

Le richieste compilate sulla piattaforma, conclude il Mit con una nota, devono essere scaricate, firmate digitalmente dal legale rappresentante (o da un delegato) della Stazione Appaltante e trasmesse all’apposito indirizzo PEC (adeguamentoprezzi.dgespa@pec.mit.gov.it) entro i termini previsti per la finestra temporale di riferimento, a pena di esclusione.