Sicurezza, Gasparri: provvedimenti in Cdm di questa settimana

Roma, 2 feb. (askanews) – “I provvedimenti che il governo sta mettendo a punto” sulla sicurezza verranno “esaminati dal Consiglio dei ministri previsto questa settimana”. Lo ha detto il presidente dei senatori di Fi, Maurizio Gasparri, lasciando palazzo Chigi dopo il vertice.”I fatti di Torino hanno dimostrato che c’è un’organizzazione – ha aggiunto – che già c’era in realtà ma che ha manifestato la sua virulenza e quasi diventando un fatto di terrorismo di fronte al quale il Paese, per richiesta diffusa di tutti i cittadini, e condanna, che noi riteniamo sia sincera di tutte le forze politiche, induce a delle iniziative ulteriori nel solco della nostra tradizione giuridica, nel rispetto dei principi costituzionali ma con l’obiettivo di un’azione sempre più efficace”.