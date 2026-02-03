Clippers ko con Philadelphia, Houston passa a Indianapolis: il recap Nba

ROMA (ITALPRESS) – Quattro partite di regular season di Nba nella notte tra lunedì e martedì. Successi esterni per Houston e Philadelphia. Memphis piega Minnesota e Charlotte non si ferma.

Houston corsara a Indianapolis. I Rockets battono i Pacers 118-114 grazie a un Alperen Sengun da 39 punti, 16 rimbalzi e 5 assist. Per i texani bene anche Jabari Smith (19 punti) e Amen Thompson (16 punti). Sponda Pacers, si salvano Pascal Siakam (27 punti) e Bennedict Mathurin (25 punti).

Los Angeles Clippers ko in casa contro Philadelphia. All’Intuit Dome i 76ers conducono il match dall’inizio alla fine, per il 128-113 finale. 29 punti per Tyrese Maxey e 24 per Joel Embiid. Ne aggiunge 26 con 16 rimbalzi Dominick Barlow. 29 punti, 4 rimbalzi e 6 assist per Kawhi Leonard, ma i Clippers perdono la seconda delle ultime tre.

Charlotte non si ferma e inanella l’ottava vittoria consecutiva. Gli Hornets si sbarazzano di New Orleans davanti ai propri tifosi per 102-95. 24 punti, 8 rimbalzi e 5 assist per LaMelo Ball.

Minnesota ko a Memphis 137-128. Partita vivace con i Grizzlies che mandano sette giocatori in doppia cifra: guida Jaren Jackson Jr con 30 punti. Si interrompe la striscia di quattro vittoria consecutive dei Timberwolves, a cui non bastano i 39 punti con 7 rimbalzi del solito Anthony Edwards.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).