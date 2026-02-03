Mazda lancia un album per testare i suoi impianti audio Harmonic Acoustic

ROMA (ITALPRESS) – Mazda rafforza la propria visione umanocentrica presentando il Disco Test MANS – Measurement Audio Natural Sound, un progetto inedito pensato per far sperimentare in modo consapevole la qualità sonora del sistema Mazda Harmonic Acoustic, l’impianto audio sviluppato internamente per Mazda3, Mazda CX-30, Mazda CX-60, Mazda CX-80 e Nuova Mazda CX-5. Il Disco Test MANS è disponibile sulle principali piattaforme musicali e nasce come strumento di ascolto e analisi, progettato per valutare la resa acustica a bordo e comprendere come suono e vibrazioni contribuiscano al benessere di guidatore e passeggeri, in linea con la filosofia “Joy of Driving” di Mazda. Uno strumento che è stato adottato anche dalla autorevole rivista SUONO all’interno del suo metodo di valutazione dei prodotti dedicati alla riproduzione sonora.

Ideato e sviluppato dal maestro Igor Fiorini, musicista, Sound Director, e produttore, il metodo MANS – Measurement Audio Natural Sound utilizza tracce elaborate appositamente per l’analisi zonale e per l’analisi di tutti i parametri del suono dell’abitacolo e per un ascolto guidato e consapevole.

I brani del Disco Test sono accompagnati da audioguide che permettono di valutare la precisione della riproduzione delle armoniche, percepire la corretta distribuzione spaziale degli strumenti, e comprendere la dinamica dell’impianto audio.

Il risultato è un’esperienza di ascolto strutturata e metodica, basata sulla percezione della riproduzione dei suoni dove lo strumento di misura è l’uomo e la sua percezione sensoriale, esattamente in linea con la filosofia progettuale con cui sono state realizzate le vetture Mazda. Il disco è pensato non solo per gli appassionati, ma per chiunque voglia comprendere a fondo come la qualità del suono influenzi il comfort e il piacere di guida. Il Disco Test MANS è stato progettato per comprendere a fondo le eccezionali caratteristiche del sistema Mazda Harmonic Acoustic, disponibile su Mazda CX-60, Mazda CX-80, Mazda3, CX-30 e Nuova Mazda CX-5.

Fin dalle prime fasi di sviluppo dei veicoli, gli ingegneri Mazda hanno lavorato su struttura, materiali e architettura dell’abitacolo per creare una base acustica ideale. Il sistema è a tre vie, con bassi, medi e alti fisicamente separati per evitare interferenze: Woofer alloggiati in una struttura dedicata tra parafango e intercapedine, per basse frequenze profonde e controllate; Mid-range inseriti in vere casse acustiche inerti all’interno delle portiere; Tweeter disaccoppiati dalla struttura e posizionati sopra la plancia per una scena sonora precisa e naturale. Privilegiando la posizione del conducente e, se disponibile il sistema Bose, selezionando la modalità lineare dal sistema di infotainment, la scena sonora si solleva e si proietta davanti a chi guida, riproducendo fedelmente l’intenzione dell’ingegnere del suono.

