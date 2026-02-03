Petrolio accentua i cali, barile Wti cede oltre il 5% sotto 62 dollari

Roma, 2 feb. (askanews) – Continua ad accentuarsi la correzione ribassista dei prezzi del petrolio. A New York il barile di West Texas Intermediate cade di oltre il 5% a 61,83 dollari, dopo che lo scenario di una possibile imminente operazione Usa sull’Iran e si è allontanato mentre si materializza un dialogo tra rappresentanti di Washington e Teheran. Il barile di Brent, il greggio del mare del Nord, che la scorsa settimana aveva superato i 70 dollari, cade nel 4,76% a 66,02 dollari.