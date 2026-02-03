Sanremo, Enrico Nigiotti: “Sono un romantico e un sognatore”

Milano, 3 feb. (askanews) – Enrico Nigiotti ritorna al Festival di Sanremo per presentare “Ogni volta che non so volare”, una canzone che parla di un amore universale, capace di unire e sostenere senza giudicare. Il brano è parte di un progetto più grande che ha portato all’album “Maledetti Innamorati” in uscita a marzo.”È un album che racchiude tutta la mia nuova vita, anche certi concetti che magari avevo già detto come può essere l’amore, può essere anche la vita stessa, però ho parlato più raccontato con una consapevolezza sicuramente diversa rispetto a 5 anni fa che era l’ultimo disco. C’è un fit che rappresenta secondo me l’amicizia vera che si può trovare anche in questo ambiente musicale, che è sempre un ambiente un po’ particolare, che fit con Olly e con Juli che sono ormai due amici a tutti gli effetti, sono fratellini”.Con la sua voce calda, l’inconfondibile accento toscano, Nigiotti, racconta il suo mondo che è un po’ cambiato da quando è diventato papà di due bambini ma non non si è mai allontanato dalla musica.”Io sono un maledetto innamorato della vita e credo di non essere l’unico al mondo, siamo in tanti. Io penso di essere una persona romantica, che poi alla fine i romantici sono i sognatori, quelli che non si arrendono, quelli che continuano a camminare anche se in salita. Ed è stata la mia fortuna. Non dico che se sogni una cosa, questa accade, purtroppo non è quasi mai così. Però io sono convinto che l’unico no che ti deve fermare sia quello che dici te a te stesso, non quello che senti dire dagli altri. Ho avuto la fortuna di crederci, anche quando sembrava impossibile vivere di musica. Io prima facevo il magazziniere, poi è capitato e ormai sono 8 anni che vivo di musica”.Prima di salire sul palco dell’Ariston, Enrico Nigiotti ha portato la sua musica nei teatri italiani con “Maledetti Innamorati”, un tour completamente sold out.