X
<
>

Dl sicurezza, Piantedosi: equilibrato ma prenderemo atto rilievi Quirinale

| 4 Febbraio 2026 17:42 | 0 commenti

Askanews
1 minuto per la lettura

Roma, 4 feb. (askanews) – “Io credo che noi abbiamo fatto un lavoro molto ragionevole e molto equilibrato. Altrimenti prenderemo atto dei rilievi fatti”: così, lasciando il Senato, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha risposto ai cronisti a proposito dell’incontro al quirinale sul pacchetto sicurezza fra il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

SFOGLIA