Dl sicurezza, Piantedosi: equilibrato ma prenderemo atto rilievi Quirinale

Roma, 4 feb. (askanews) – “Io credo che noi abbiamo fatto un lavoro molto ragionevole e molto equilibrato. Altrimenti prenderemo atto dei rilievi fatti”: così, lasciando il Senato, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha risposto ai cronisti a proposito dell’incontro al quirinale sul pacchetto sicurezza fra il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.