Habitat 36, progetto residenziale tra sostenibilità ed efficienza

Pinarella di Cervia, 4 feb. (askanews) – A Pinarella di Cervia prende forma Habitat 36, progetto residenziale sviluppato da Rubner Haus e CS Costruzioni che prevede la realizzazione di 36 abitazioni unifamiliari con patio privato. L’intervento si inserisce in un contesto costiero caratterizzato da verde e prossimità al mare, proponendo un modello abitativo pensato per essere vissuto tutto l’anno e non limitato alla stagionalità. Abbiamo parlato con Martin Oberhofer ceo di Rubner Haus: “L’anno scorso è stato un anno sfidante, ci siamo concentrati sul rafforzamento della nostra organizzazione, investendo nella gestione dei processi aziendali e anche nell’ottimizzazione del cantiere. Soprattutto sul lato sicurezza per il nostro team montatori. Abbiamo chiuso l’anno con un record di vendite a dicembre. Siamo partiti bene anche quest’anno, con un order book tra i più alti degli ultimi anni”. Il progetto adotta tecnologie costruttive in legno prefabbricato, scelta che incide sia sull’organizzazione del cantiere sia sulla gestione economica dell’intervento. La prefabbricazione consente una maggiore prevedibilità dei tempi, una riduzione dei rischi operativi e un controllo più accurato di costi e risorse, elementi rilevanti per operatori e investitori rispetto alle costruzioni tradizionali. È poi intervenuto Marco Cantori CEO di CS Costruzioni: “Siamo a circa 600 metri in linea d’aria dal mare. Sono 36 unità, 36 villette indipendenti. Ci rivolgiamo al target seconda casa, Cervia è una località turistica, quindi molte seconde case, ma abbiamo anche clienti come loro prima casa, quindi residenziale. Riguardo al segmento, la qualità di Rubner è elevatissima, l’efficienza energetica è elevatissima e quindi siamo su un segmento che è medio-alto”. Dal punto di vista architettonico, Habitat 36 si ispira alla tipologia a patio, con abitazioni a uno o due livelli che favoriscono la continuità tra spazi interni ed esterni. Le unità si articolano in diverse metrature e configurazioni, con ambienti luminosi e una distribuzione pensata per garantire comfort, privacy e relazione con il contesto naturale. Ha così concluso Martin Oberhofer ceo di Rubner Haus: “Questo progetto Habitat36 è pensato per coniugare sia reddito economico che responsabilità ambientale. Il legno, con il suo alto grado di prefabbricazione consente di ottimizzare processi sia sul lato tempistico che sul lato qualità della costruzione”. L’attenzione all’efficienza energetica, ai materiali naturali e alla qualità costruttiva contribuisce a ridurre i costi di gestione nel tempo e a migliorare il valore complessivo dell’intervento. Habitat 36 si configura così come un progetto che intreccia sostenibilità ambientale, qualità dell’abitare e solidità economica, proponendo un approccio integrato allo sviluppo residenziale contemporaneo.