Il Capo della Polizia incontra a Torino gli agenti rimasti feriti

4 Febbraio 2026

TORINO (ITALPRESS) – Il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza – prefetto Vittorio Pisani, ha incontrato, ieri, a Torino, il personale del V Reparto Mobile e le organizzazioni sindacali provinciali della Polizia di Stato.
Si è intrattenuto, in particolare, con gli agenti rimasti feriti durante la manifestazione dello scorso 31 gennaio, ai quali ha testimoniato la vicinanza dell’Amministrazione.
Pisani era accompagnato dal Prefetto Renato Cortese, Direttore Centrale per la polizia stradale, ferroviaria e per i reparti speciali della Polizia di Stato e dal Questore di Torino Massimo Gambino.
Il Capo della Polizia, poi, si è recato in Questura dove ha incontrato i dirigenti, i funzionari e il personale in servizio.
SFOGLIA