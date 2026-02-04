Tv, torna “Only fun-Comico show”: conducono Belén e I PanPers

Roma, 4 feb. (askanews) – Sul Nove torna “Only fun-Comico show”. Dal 5 febbraio, ogni giovedì in prima serata e in anteprima streaming su discovery+, nuova stagione con la conduzione di Belén Rodríguez affiancata da I PanPers, alias Andrea Pisani e Luca Peracino.

Un appuntamento di successo, sia a teatro che in televisione, che lo scorso anno ha registrato la miglior stagione con una media pari a 700.000 spettatori e il 4% di share e ha raggiunto il record di ascolti pari a 804.000 spettatori e il 4,6% di share.

Il Teatro Galleria di Legnano farà da cornice a una nuova stagione di dieci puntate, tra cavalli di battaglia, monologhi e personaggi comici. La prima puntata dello spettacolo si aprirà con un ospite d’eccezione, Enrico Brignano. Nel corso dell’edizione, saliranno sul palco come ospiti speciali anche Katia Follesa e Angelo Pintus. Prodotto da Colorado Film per Warner Bros. Discovery, lo show vedrà alternarsi sul palco: Alberto Farina, Antonio Ornano, Dario Cassini, Enrico Bertolino, Gianluca “Scintilla” Fubelli, Giovanni Cacioppo, Baz, Federico Basso, Giuseppe Giacobazzi, Ippolita Baldini, Marta e Gianluca, Leonardo Fiaschi, Omar Fantini, Thomas Basilico, Vincenzo De Lucia, Pino e Gli Anticorpi, Raul Cremona, Roberto Lipari e Valentina Persia. Torna Gabriele Cirilli.

La nuova edizione amplia la squadra e accoglie nel cast anche: Nuzzo e Di Biase, Andrea Perroni, la star del web Mandrake e l’illusionista Andrea Paris. Inoltre, non mancheranno i momenti musicali con gli interventi degli Oblivion e di Dado.