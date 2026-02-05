X
<
>

Askatasuna, Meloni: indignata per decisione scarcerare aggressori

| 5 Febbraio 2026 20:35 | 0 commenti

Askanews
1 minuto per la lettura

Roma, 5 feb. (askanews) – “Sono abbastanza indignata per questa decisione che non mi stupisce purtroppo ci sono troppi precedenti in questo senso”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni ospite di Dritto e Rovescio su Rete4.

“Noi possiamo fare tutte le leggi del mondo ma devono essere fatte rispettare: se c’è un pezzo di questa filiera che si ferma, il nostro lavoro, ma anche soprattutto quello delle forze dell’ordine, diventa totalmente inutile”, ha aggiunto.

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

SFOGLIA