Askatasuna, Meloni: indignata per decisione scarcerare aggressori

Roma, 5 feb. (askanews) – “Sono abbastanza indignata per questa decisione che non mi stupisce purtroppo ci sono troppi precedenti in questo senso”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni ospite di Dritto e Rovescio su Rete4.

“Noi possiamo fare tutte le leggi del mondo ma devono essere fatte rispettare: se c’è un pezzo di questa filiera che si ferma, il nostro lavoro, ma anche soprattutto quello delle forze dell’ordine, diventa totalmente inutile”, ha aggiunto.