Salvini: Vannacci alleato centrodestra? Lui si è messo fuori

Roma, 5 feb. (askanews) – Roberto Vannacci interlocutore del centrodestra? “Ma se è uscito in critica al governo… Vuole allearsi col governo. Non pongo veti, è lui che si è messo fuori dal centrodestra”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini parlando a ‘Otto e mezzo’.

“Così come – ha aggiunto – secondo me sarebbe un errore accogliere Calenda, o Renzi. Ho visto che Calenda ha partecipato a una riunione di Fi la settimana scorsa”.