Buonfiglio “Italia sul tetto del mondo, siamo pronti”. E sull’ultimo tedoforo: “Sarà una sorpresa” / Video

MILANO (ITALPRESS) – “Il primo risultato l’abbiamo già avuto e cioè che l’Italia è sul tetto del mondo. Ci saranno oltre due miliardi e mezzo di persone che seguiranno la cerimonia d’apertura. Il secondo risultato è la soddisfazione di tutti gli atleti e le atlete al villaggio olimpico. La terza soddisfazione è che finalmente ci siamo resi conto che i grandi eventi migliorano noi e migliorano la nazione. Quarto, le federazioni degli sport invernali e del ghiaccio hanno lavorato in maniera incredibilmente professionale e a loro va tutto il mio riconoscimento e ringraziamento. Siamo pronti e quello che ho chiesto e che chiedo alle atlete e gli atleti è di fare quello che sanno fare, che in queste circostanze giocando in casa con tante pressioni diventa difficile, ma occorre isolarsi dal contesto. Abbiamo studiato, quindi siamo tesi, ma abbiamo studiato”. Lo ha dichiarato il presidente del Coni Luciano Buonfiglio, a Casa Italia alla Triennale di Milano, prima dell’inaugurazione ufficiale da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

“É incredibile perché sei mesi fa sono stato eletto presidente del Coni e siamo qui alle Olimpiadi, non so se vi rendete conto voi, io ancora non me ne sono reso conto. C’è anche il piacere personale di viverlo nella città dove sono cresciuto. Insomma, grandi emozioni una dietro l’altra. Ieri mattina il Presidente della Repubblica è stato al villaggio olimpico con le atlete e con gli atleti, ha pranzato con noi, con una vicinanza che ci dà forza, ci dà entusiasmo. Oggi siamo qui alla Triennale, di nuovo ad inaugurare un bel progetto, il progetto Musa, in un luogo iconico” ha concluso Buonfiglio.

Il presidente del Coni non si è sbilancio sull’ultimo tedoforo in vista della Cerimonia d’apertura: “Anche se lo so non ve lo dico, ma sarà una sorpresa”. “Post Ghali? In questo momento son portato a leggere solo le cose positive, perché in questi momenti fare polemica lo trovo fuori luogo”.

