È già scoppiata la Pin mania, a caccia delle spillette delle Olimpiadi

Milano, 6 feb. (askanews) – A Milano è già scoppiata la Pin mania, c’è la fila per entrare all’Official Olympic Pin Trading Center, il vasto spazio celebrativo aperto al pubblico fino al 22 febbraio in via Carlo De Cristoforis 1 con una zona di vendita e scambio per scoprire la collezione di spille Looney Tunes x Olympics di Honav USA. Mario Simonson, licenziatario esclusivo delle spillette per i Giochi olimpici spiega come nasce il collezionismo.”È iniziato molto tempo fa, quando gli atleti collezionavano spille e le scambiavano con atleti di altri paesi ed è così che è iniziato tutto. Ad ogni atleta vengono date delle spille, quando arrivano ai Giochi, le scambiano. Da allora è diventato un fenomeno”.Arrivano collezionisti da tutto il mondo con le loro borse piene di spillette coloratissime. Si guarda, si discute, si conoscono persone da altri Paesi, si fa amicizia, il tutto nel più autentico spirito olimpico.”Colleziono spille dalle Olimpiadi del 1984, ne ho migliaia e migliaia. I miei temi principali sono Olimpiadi e Coca-Cola. Tutte le persone che sono qui dimostrano che anche l’Italia si sta appassionando al fenomeno, ma devono ancora imparare. Io sono del Team Babbo Natale, che è senza confini, senza politica, solo tifo, tutti qui si qualificano e vincono”, racconta questo simpatico collezionista americano.Nello spazio organizzato da Warner Bros. Discovery vicino a Piazza Gae Aulenti si possono acquistare i pin Looney Tunes dedicati ai Giochi Olimpici Invernali e le spille ufficiali di Milano Cortina. La sfida al collezionismo è aperta.”Ci sono persone da tutto il mondo che vengono ai Giochi. Ed è ciò che in un certo senso porta a tutto questo. Energia da parte di tutti, non devi parlare la stessa lingua per scambiare una spilla. Ecco perchè crediamo che sarà un successo”, conclude Mario Simonson.