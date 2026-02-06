Meloni con Vance: condividiamo sistema valori Occidente

Milano, 6 feb. (askanews) – “Do il benvenuto al vicepresidente J.D. Vance e al segretario di Stato Marco Rubio. Sono qui per la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi ma è anche una occasione per confrontarci sulle nostre relazioni bilaterali. Italia e Stati Uniti intrattengono rapporti molto significativi da sempre, stiamo lavorando su molte questioni bilaterali ovviamente di rafforzamento della nostra cooperazione ma anche sugli altri dossier internazionali che sono aperti. Ci siamo incontrati col vicepresidente l’ultima volta a Roma in occasione dell’inaugurazione del papato di papa Leone e oggi ci incontriamo di nuovo per la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi. Sono due eventi che raccontano un sistema di valori che tengono insieme Europa e Stati Uniti, che tengono insieme l’Occidente, che è alla base ovviamento della nostra cooperazione, della nostra amicizia e del futuro che vogliamo costruire insieme”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ricevendo in prefettura a Milano il vice presidente Usa J.D. Vance.