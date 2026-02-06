Milano-Cortina, gli azzurri in gara sabato

1 minuto per la lettura
Roma, 6 feb. (askanews) – Questi gli azzurri in gara domani, sabato 7 febbraio alle Olimpiadi di Milano-Cortina
Freestyle – Slopestyle D, Qualificazioni
Maria Gasslitter
Sci alpino – Discesa U
Mattia Casse, Giovanni Franzoni, Dominik Paris, Florian Schieder
Sci di fondo – Skiathlon D
Anna Comarella, Martina Di Centa, Maria Gismondi
Freestyle – Slopestyle U, Qualificazioni
Miro Tabanelli
Curling – Doppio misto, Italia-Svezia
Stefania Constantini, Amos Mosaner
Hockey su ghiaccio – Girone B, Italia-Svezia
Aurora Enrica Abatangelo, Eleonora Bonafini, Anna Caumo, Kristin Della Rovere, Gabriella Frances Durante, Matilde Fantin, Martina Fedel, Laura Michele Fortino, Kristen Guerriero, Manuela Heidenberger, Sara Kaneppele, Laura Lobis, Nadia Mattivi, Marta Mazzocchi, Greta Niccolai, Margherita Ostoni, Jacqueline Malca Pierri, Justine Reyes, Rebecca Roccella, Carola Saletta, Franziska Stocker, Kayla Tutino, Amie Fielding Varano
Pattinaggio di velocità – 3000 m D
Francesca Lollobrigida
Slittino – Singolo U, Heat 1
Leon Felderer, Dominik Fischnaller, Alex Gufler
Slittino – Singolo U, Heat 2
Leon Felderer, Dominik Fischnaller, Alex Gufler
Salto con gli sci – Trampolino NH Individuale D
Martina Ambrosi, Jessica Malsiner, Annika Sieff, Martina Zanitzer
Curling – Doppio misto, Italia-Norvegia
Stefania Constantini, Amos Mosaner
Snowboard – Big Air U, Finale
Ian Matteoli
Pattinaggio di figura – Team Event, Corto Singolo U
Daniel Grassl
Pattinaggio di figura – Team Event, Libero Coppie Danza
Marco Fabbri, Charlène Guignard
COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA