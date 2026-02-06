Milano Cortina, Vance a Meloni: bello rivederti, Milano è bellissima

Milano, 6 feb. (askanews) – “Primo ministro Meloni è così bello incontrarti di nuovo, il suo team, essere di nuovo in questo bellissimo Paese. Amiamo l’Italia e gli italiani. Come hai detto tu abbiamo tante ottime relazioni, tante connessioni economiche e partnership. Avete fatto un grandissimo lavoro per i Giochi. La città è bellissima, mia moglie era molto contenta di venire alle Olimpiadi a Milano e da quando sono diventato vice-presidente abbiamo pensato di venire qui. Sono contento che tutto abbia funzionato, che abbiate fatto un lavoro eccezionale. Nello spirito olimpico la competizione è una competizione basata sulle regole e ritrovarsi insieme con valori condivisi e avremo una bella conversazione su molti argomenti”: lo ha detto il vice presidente degli Stati Uniti J.D. Vance, incontrando in prefettura a Milano la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.