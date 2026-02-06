Piantedosi: Ddl migranti conterrà interdizione acque territoriali

1 minuto per la lettura
Roma, 5 feb. (askanews) – “Confermo che la prossima settimana verrà approvato il ddl sul tema immigrazione. Darà supporto alle norme europee che entreranno in vigore a giugno e ci sarà anche quella che prevede l’interdizione delle acque territoriali, quello che nella semplificazione giornalistica viene definito blocco navale”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo
Piantedosi nella conferenza stampa al termine del consiglio dei
ministri a proposito dell’approvazione del dl sicurezza.
